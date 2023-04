Maratona Milano 2023: risultati e classifica. Yeman Crippa debutta senza record italiano, vincono Kwemoi e Cherop (Di domenica 2 aprile 2023) Yeman Crippa ha fatto il proprio debutto in Maratona. L’esordio sulla distanza del Campione d’Europa dei 10000 metri si è consumato a Milano, dove il fuoriclasse trentino ha cercato di battere il record italiano siglato un paio di settimane fa da Iliass Aouani a Barcellona (2h07:16). L’azzurro, che aveva definito un passaggio alla ‘mezza’ in 1h03:17, è transitato ai 21,098 km in 1h03:49 e ha poi pagato un po’ di fatica nella parte conclusiva della gara, chiudendo comunque in quinta posizione con il tempo di 2h08:56. Il 26enne è rimasto nel gruppo dei migliori fino agli ultimi dieci chilometri, poi ha accusato il perentorio cambio di ritmo messo in atto dagli africani (il nostro portacolori è risultato il primo europeo al traguardo). Si tratta comunque di un responso confortante per ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)ha fatto il proprio debutto in. L’esordio sulla distanza del Campione d’Europa dei 10000 metri si è consumato a, dove il fuoriclasse trentino ha cercato di battere ilsiglato un paio di settimane fa da Iliass Aouani a Barcellona (2h07:16). L’azzurro, che aveva definito un passaggio alla ‘mezza’ in 1h03:17, è transitato ai 21,098 km in 1h03:49 e ha poi pagato un po’ di fatica nella parte conclusiva della gara, chiudendo comunque in quinta posizione con il tempo di 2h08:56. Il 26enne è rimasto nel gruppo dei migliori fino agli ultimi dieci chilometri, poi ha accusato il perentorio cambio di ritmo messo in atto dagli africani (il nostro portacolori è risultato il primo europeo al traguardo). Si tratta comunque di un responso confortante per ...

