Maratona Milano 2023 oggi | a che ora inizia | dove vederla in tv | chi partecipa | streaming

(Di domenica 2 aprile 2023)domenica 2 aprile (a partire dalle ore 10.00) va in scena ladi. Riflettori puntati su Yeman Crippa: il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo continentale sulla mezza distanza, farà il proprio debutto sui 42,195 km. Il fuoriclasse trentino ha scelto la grande classica nel capoluogo lombardo per il proprio esordio, dopo che lo scorso anno divenne il primo italiano a scendere sotto l’ora sulla ‘mezza’ (59:26 a Napoli). L’azzurro andrà a caccia del record italiano, provando a migliorare quanto fatto da Iliass Aouani un paio di settimane fa (2h07:16 a Barcellona). Il percorso prevede un anello di 18 chilometri che si snoderanno in centro tra le zone di Repubblica, Moscova, Parco Sempione, Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano, e 28 chilometri all’interno della Circonvallazione Filoviaria ...

Proprio per dare un contributo alla ricerca, Massimo Ambrosini parteciperà alla Born to Run a Milano, domani domenica 2 aprile, insieme alla Fondazione Italiana Diabete e accompagnato da ...

Milano Marathon 2023 domenica 2 aprile: percorso, strade chiuse e mezzi Atm deviati IL GIORNO

Oggi domenica 2 aprile (a partire dalle ore 10.00) va in scena la Maratona di Milano 2023. Riflettori puntati su Yeman Crippa: il Campione d’Europa dei 10000 metri, nonché bronzo continentale sulla me ...Via domenica alle 9. Crippa oro agli Europei sui 10mila metri sfida Chumba, Kipketer, Deksisa e gli altri: «Era tanto che volevo provare questa gara, sto andando fuori dai miei binari» ...