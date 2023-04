Mara Venier: “Urla Forza Napoli in diretta tv e scoppia la polemica” (Di domenica 2 aprile 2023) Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In si è lasciata andare ad un tifo sfegatato Urlando in tv: “Forza Napoli”. Mara Venier, iconica conduttrice televisiva italiana, è nota per la sua passione per il calcio e in particolare per la squadra del Napoli. Tuttavia, durante l’ultima puntata della trasmissione Domenica In, la sua esuberante esclamazione “Forza Napoli” ha suscitato un’inaspettata reazione da parte di molti telespettatori, incluso il marito della conduttrice. L’occasione è stata data dall’intervista a Jerry Calà, noto attore e cantante italiano, che ha recentemente avuto un infarto mentre si trovava a Napoli. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale medico e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 aprile 2023), durante l’ultima puntata di Domenica In si è lasciata andare ad un tifo sfegatatondo in tv: “”., iconica conduttrice televisiva italiana, è nota per la sua passione per il calcio e in particolare per la squadra del. Tuttavia, durante l’ultima puntata della trasmissione Domenica In, la sua esuberante esclamazione “” ha suscitato un’inaspettata reazione da parte di molti telespettatori, incluso il marito della conduttrice. L’occasione è stata data dall’intervista a Jerry Calà, noto attore e cantante italiano, che ha recentemente avuto un infarto mentre si trovava a. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale medico e ...

