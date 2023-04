Mara Venier | su Instagram la foto con Jerry Calà | “L’ho riabbracciato”

(Di domenica 2 aprile 2023) Un tenero abbraccio quello tra, che susono apparsi insieme dopo il malore che ha colpito l’attore qualche settimana fa. La conduttrice di Domenica In, sua grande amica da tempo, ha voluto celebrare il loro forte legame con unache annuncia anche grandi sorprese per la puntata odierna del suo show.insieme: il tenero abbraccio dopo il maloreè tornato a sorridere: dopo il malore che l’ha colpito un paio di settimane fa è apparso sereno accanto a, che suha condiviso uno scatto insieme all’amico di sempre. “Stasera finalmente ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset,… - trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - grazian92 : #oriele comunque Daniele se ci leggi controcambia il segui di zia mara Venier - patrizi97203512 : @domenicomarock Si d'accordo proprio così a fatto benissimo brava Mara Venier - VittoriaCeretta : RT @trash_italiano: Mara Venier dai carabinieri dopo il caso del tweet offensivo pubblicato sul profilo ufficiale Mediaset. Mediaset, dopo… -

Una nuova puntata di Domenica IN il 2 aprile 2023: ecco tutti gli ospiti di ...torna con una nuova puntata di Domenica In . Tra gli ospiti previsti oggi negli studi di Rai1 (in diretta dalle 14) l'ex marito Jerry Calà che torna in televisione per la prima volta dopo ...ha deciso di denunciare Mediaset a seguito di un tweet offensivo pubblicato dall'account ufficiale Qui Mediaset durante una puntata di Domenica In ("Che cosa antipatica. Tr**e mi pare ...

Mara Venier lo festeggia dopo l’intervento subìto. Tra gli ospiti anche Gaia Tortora, Valeria Marini e Mario Calabresi ...Mara Venier va dai Carabinieri dopo le offese ricevute, pretende le scuse non solo pubbliche ma anche private. Ecco che cos’è successo che ha fatto infuriare così tanto Mara. Mara Venier è furiosa, do ...