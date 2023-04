Maltempo, grandinata su Roma mette in fuga turisti dal centro. LE FOTO (Di domenica 2 aprile 2023) Un brusco temporale si è scatenato oggi sulla Capitale, partendo dai quartieri nord-occidentali per poi investire il resto della città. Anche nel centro storico si è assistito all'insolito spettacolo delle strade e della auto parcheggiate imbiancate dalla grandine, nonostante la temperatura fosse intorno ai 15 gradi Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 aprile 2023) Un brusco temporale si è scatenato oggi sulla Capitale, partendo dai quartieri nord-occidentali per poi investire il resto della città. Anche nelstorico si è assistito all'insolito spettacolo delle strade e della auto parcheggiate imbiancate dalla grandine, nonostante la temperatura fosse intorno ai 15 gradi

