Maddalena Svevi e Alessandra Celentano litigano ad Amici: "Lagna insignificante" (Di domenica 2 aprile 2023) Maddalena Svevi nel corso della terza puntata di Amici ha dovuto esibirsi in una comparata contro Isobel Kinnear sulle note di Britney Spears e i giudici hanno fatto vincere la ballerina australiana. Terza puntata del Serale, terza partita, terzo guanto di sfida! Il vostro primo punto a chi lo dareste, Isobel o Maddalena? #Amici22 pic.twitter.com/t1vtHQN4uy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2023 A scegliere la sfida e le sfidanti è stata Alessandra Celentano che ha voluto sottolineare la bravura della "sua" Isobel a discapito della ballerina di Emanuel Lo. Ovviamente la professoressa lo ha fatto nel suo modo, dando dell'insignificante (quando balla!) a Maddalena Svevi

