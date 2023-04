“Ma come ti permetti?”. Amici 22, Maddalena perde la pazienza e sbrocca durante il serale. Panico in studio (Di domenica 2 aprile 2023) Attimi di forte tensione durante la terza puntata del serale di Amici 22. A dirsene di santa ragione, non due giudici, come di solito, ma una studente e una prof. Proprio così, alle fine Maddalena Svevi non ci ha visto più e ha deciso di provare a placare la decennale cattiveria (probabilmente da contratto) di Alessandra Celentano. In realtà quest’ultima ha dapprima attaccato il collega Emanuel Lo e solo dopo la cosa è sfociata anche alla concorrente del programma. I due giudici si sono scontrati per divergenze artistiche, una cosa che capita molto frequentemente in ambienti come quello della danza. Tuttavia come spesso è accaduto anche negli anni precedenti, la Celentano è andata un po’ oltre, facendo perdere la pazienza anche alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Attimi di forte tensionela terza puntata deldi22. A dirsene di santa ragione, non due giudici,di solito, ma una studente e una prof. Proprio così, alle fineSvevi non ci ha visto più e ha deciso di provare a placare la decennale cattiveria (probabilmente da contratto) di Alessandra Celentano. In realtà quest’ultima ha dapprima attaccato il collega Emanuel Lo e solo dopo la cosa è sfociata anche alla concorrente del programma. I due giudici si sono scontrati per divergenze artistiche, una cosa che capita molto frequentemente in ambientiquello della danza. Tuttaviaspesso è accaduto anche negli anni precedenti, la Celentano è andata un po’ oltre, facendore laanche alla ...

