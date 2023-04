Lungo il muro anti-Putin nella foresta finlandese (Di domenica 2 aprile 2023) Al confine con la Russia, dove l’ultimo Paese entrato nella Nato blocca i visti. Oggi il voto per il rinnovo del Parlamento: la premier socialdemocratica Marin si gioca la rielezione Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) Al confine con la Russia, dove l’ultimo Paese entratoNato blocca i visti. Oggi il voto per il rinnovo del Parlamento: la premier socialdemocratica Marin si gioca la rielezione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Lungo il muro anti-Putin nella foresta finlandese - Faillaluca : Finlandia al voto: come la guerra in Ucraina ha cambiato il Paese, e come ha aiutato la resistenza di Kiev-… - pannabella56 : RT @giusy_mavaaa: #violenza #donne #denunciate Tutto torna in mente non dimentico… le immagini di me che scivolo lungo il muro per prote… - _rik46 : @SeleneColangelo @jaackomo Si infatti Verstappen non si è girato in Ungheria sfiorando il muro e salvandosi a culo,… - Agostino12 : Rimprovero a Fedriga e ai suoi colleghi di non avere combattuto per la creazione di un muro lungo tutto il confine… -