L'ultimo progetto sentimentale della regina Elisabetta, sette mesi dopo la sua morte (Di domenica 2 aprile 2023) William e re Carlo hanno piantato un albero in un luogo speciale, mentre il progetto di Sua Maestà, Green Canopy, si conclude con tre milioni di alberi piantati in tutto il Regno Unito. In suo onore

