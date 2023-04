Lukaku disastroso | Bellanova il migliore | le pagelle – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 aprile 2023) Decima sconfitta in campionato per i nerazzurri dopo lo 0-1 di Inter-Fiorentina, firmato anche dai troppi errori di Romelue da una squadra troppo nervosa. Secondo Tuttosport, proprio il belga è il peggiore in campo. Bene. LE– Riparte con una delusione e con la terza sconfitta consecutiva in campionato la stagione dell’Inter, dopo la sosta per le nazionali. A San Siro tradisce Romelu, che sbaglia un gol clamoroso a porta vuota a inizio ripresa e continua a essere lontano parente di quello visto nella sua prima esperienza in nerazzurro: peggiore in campo e voto 4.5 per lui. Male anche Joaquin Correa, che non sfrutta la chance da titolare datagli da Simone Inzaghi, per lui il voto è 5. Si riprende invece Denzel Dumfries, che sulla destra riesce spesso a sfondare, ma l’ultimo passaggio ...