Il vincitore di 'Amici 21' racconta a Tgcom24 il nuovo singolo 'Adamo ed Eva' E' stato un anno importantissimo per. Dopo la vittoria di 'Amici 21' ha pubblicato il suo primo album 'Voglio la gonna' e ora lancia il nuovo singolo ' Adamo ed Eva ', in cui racconta il desiderio di un amore libero, ...Leggi Anche, voglia di libertà: 'Ognuno deve poter essere quello che vuole'di cosa parla il nuovo brano 'Adamo ed Eva' Non è una storia d'amore ma il desiderio costante di aversi. Il ..."La tentazione a volte supera l'amore: ci cerchiamo, viviamo il momento ed è giusto così"., 22 anni, vincitore della 21° edizione di "Amici", torna con un nuovo singolo, "Adamo ed Eva" dalle sonorità pop rock che gli sono pù care. E dichiara: "Quella di cui parlo non è una ...

Luigi Strangis: "Meglio vivere tra tentazione e peccato, ma quando arriverà l'amore..." TGCOM

