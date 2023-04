L’Ucraina e il “piano di liberazione della Crimea”: “Abbattere il ponte di Kerch, togliere pensione o lavoro a chi ha lavorato per i russi” (Di domenica 2 aprile 2023) Abbattere il ponte di Kerch, il simbolo dell’annessione. togliere la pensione o il lavoro agli impiegati pubblici che hanno lavorato per le autorità filorusse. Rinominare Sebastopoli. Sono tre dei 12 punti del piano delL’Ucraina per riprendersi la Crimea, annessa dai russi dal 2014. A parlarne ai media ucraini è il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov. La “rimozione” del ponte di Kerch è uno dei punti più importanti, perché è il simbolo dell’annessione. A ottobre crollò in parte per l’esplosione di un camion-bomba. Del piano fa parte anche un nuovo nome per Sebastopoli, la cosiddetta “città della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023)ildi, il simbolo dell’annessione.lao ilagli impiegati pubblici che hannoper le autorità filorusse. Rinominare Sebastopoli. Sono tre dei 12 punti deldelper riprendersi la, annessa daidal 2014. A parlarne ai media ucraini è il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov. La “rimozione” deldiè uno dei punti più importanti, perché è il simbolo dell’annessione. A ottobre crollò in parte per l’esplosione di un camion-bomba. Delfa parte anche un nuovo nome per Sebastopoli, la cosiddetta “città...

