L'ottimismo non può niente se non è accompagnato da un minimo di realismo, anzi, può portare a risultati disastrosi. Come il fallimento della Silicon Valley Bank... (Di domenica 2 aprile 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il crac dell'istituto bancario californiano Silicon Valley Bank, che sta facendo tremare l'economia globale, mi ha riportato alla mente almeno due eventi. La crisi dei "mutui subprime", partita dalle grandi banche americane nel 2007, che generò una crisi sistemica, e la più recente pandemia da Covid. Qualcosa sembra accomunare i due eventi: il culto del pensiero magico. O quello che più comunemente si riassume nell'espressione: "Andrà tutto bene". Che è quanto dicevano i banchieri dei primi anni Duemila, coinvolgendo le famiglie che accendevano un semplice mutuo, in investimenti nei famigerati derivati. Quando la bolla scoppiò, il loro ottimismo si rivelò disastroso. Si capì che gli "spiriti animali" non potevano essere lasciati liberi di ...

