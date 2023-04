Lotta alla 'ndrangheta, Gratteri: "Lo Stato non sta vincendo. Minacce non mi spaventano" (Di domenica 2 aprile 2023) Una vita sotto scorta L’appuntamento con il Procuratore Nicola Gratteri è nel pieno centro di Catanzaro. Il suo arrivo sembra la scena di un film, anche se è vita vera. Per pochi minuti gli uomini dell’esercito bloccano l’accesso alla piazza: il passaggio è consentito solo a quattro Suv corazzati, uno dei quali dotato sul tetto di un sofisticato dispositivo - Jammer - capace di intercettare e impedire l’esplosione di ordigni esplosivi per strada. Poi dietro la curva il corteo guadagna velocemente l’ingresso della nuova sede della Procura.E l’istantanea di un uomo, un magistrato, che vive sotto scorta da più di 30 anni. D’altronde è di pochi giorni fa la notizia dell’ultima minaccia di morte nei suoi confronti. Con i boss del vibonese che in carcere dicevano: “al momento giusto gli faremo fare una brutta fine”.Non ho paura – mi dice con fermezza Nicola ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 aprile 2023) Una vita sotto scorta L’appuntamento con il Procuratore Nicolaè nel pieno centro di Catanzaro. Il suo arrivo sembra la scena di un film, anche se è vita vera. Per pochi minuti gli uomini dell’esercito bloccano l’accessopiazza: il passaggio è consentito solo a quattro Suv corazzati, uno dei quali dotato sul tetto di un sofisticato dispositivo - Jammer - capace di intercettare e impedire l’esplosione di ordigni esplosivi per strada. Poi dietro la curva il corteo guadagna velocemente l’ingresso della nuova sede della Procura.E l’istantanea di un uomo, un magistrato, che vive sotto scorta da più di 30 anni. D’altronde è di pochi giorni fa la notizia dell’ultima minaccia di morte nei suoi confronti. Con i boss del vibonese che in carcere dicevano: “al momento giusto gli faremo fare una brutta fine”.Non ho paura – mi dice con fermezza Nicola ...

