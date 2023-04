Lollobrigida | “Migranti e percettori Rdc lavorino nei campi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “C’è bisogno in Italia, per dare supporto ad alcuni settori, di immigrazione legale e il primo nemico è l’immigrazione clandestina. L’Italia che torna ad essere il Paese delle regole e delle leggi vuole applicare questi due fattori”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francescoal convegno inaugurale di Vinitaly. “Sui flussi è evidente che c’è la volontà di organizzarli seriamente, quello che non è stato fatto in questi anni, – ha aggiunto – cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza per fare formazione e permettere una reale integrazione. I nostri imprenditori agricoli hanno bisogno di manodopera esterna quando manca quella interna. Non è svilente lavorare in agricoltura”. “Il primo problema che abbiamo è razionalizzare la spesa e sapere quanta forza lavoro che serve nei prossimi anni. – ha proseguito ...