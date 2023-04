Lollobrigida | «Lavoro nei campi | non sul divano con il reddito»

(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo il click day andato esaurito in pochissimo tempo continua la richiesta, da parte dei territori e delle aziende, di manodopera. Per questo, dal palco del Vinitaly, arriva forte la posizione del ministro all'Agricoltura Francesco: "Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura.Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sule gravare sulle spalle altrui coldi cittadinanza".

Il ministro dell'agricoltura, in occasione del Vinitaly, ha chiarito che: "Il lavoro nei campi non è un lavoro indegno da consegnare solo a nuovi schiavi provenienti da fuori" ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Dal Vigneto Italia nascono opportunità di lavoro per 1,5 milioni di persone impegnate direttamente in campi, cantin ...