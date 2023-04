Lollobrigida (FdI) contro il Reddito di cittadinanza: "Giovani vadano a lavorare nei campi, non stiano sul divano" (Di domenica 2 aprile 2023) Leggi Anche Farine da insetti, Lollobrigida: ok etichettatura e scaffali dedicati Agricoltura, migranti regolari per i lavori stagionali di raccolta 'In Italia c'è bisogno di immigrazione legale per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 aprile 2023) Leggi Anche Farine da insetti,: ok etichettatura e scaffali dedicati Agricoltura, migranti regolari per i lavori stagionali di raccolta 'In Italia c'è bisogno di immigrazione legale per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Francesco #Lollobrigida (#FdI) sul vino: 'Va difesa la possibilità di non stigmatizzare un prodotto che non fa male… - riktroiani : #Lollobrigida (FdI) contro il #redditodicittadinanza: 'Giovani vadano a lavorare nei campi, non stiano sul divano'… - TeresaJordano70 : RT @MediasetTgcom24: Lollobrigida (FdI) contro il Reddito di cittadinanza: 'Giovani vadano a lavorare nei campi, non stiano sul divano' #l… - FrancoScarsell2 : Lollobrigida(FdI)contro il Reddito di cittadinanza: 'Giovani vadano a lavorare nei campi,non stiano sul divano. Lav… - Tony969696 : RT @MediasetTgcom24: Lollobrigida (FdI) contro il Reddito di cittadinanza: 'Giovani vadano a lavorare nei campi, non stiano sul divano' #l… -