Lollobrigida al Vinitaly: "Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura" (Di domenica 2 aprile 2023) Il ministro a Verona per l'inaugurazione dell'evento: "Non è svilente, lo dico a chi è sul divano e prende il sussidio. Il nemico è l'immigrazione illegale" Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) Il ministro a Verona per l'inaugurazione dell'evento: "Non è svilente, lo dico a chi è sul divano e prende il sussidio. Il nemico è l'immigrazione illegale"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Lollobrigida: 'Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura' [dal nostro inviato Maurizio Tropeano] - LaStampa : Lollobrigida: 'Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura' - ultimora_pol : Francesco #Lollobrigida al #Vinitaly: “Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura” @ultimora_pol - GPerenne : RT @ultimora_pol: Vinitaly, ministro #Lollobrigida: 'Lavorare in agricoltura non è svilente. Lo dico a chi è sul divano mentre prende il re… - giaffernando : RT @ultimora_pol: Vinitaly, ministro #Lollobrigida: 'Lavorare in agricoltura non è svilente. Lo dico a chi è sul divano mentre prende il re… -