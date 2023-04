Lollobrigida al Vinitaly: "Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura" (Di domenica 2 aprile 2023) Il ministro a Verona per l'inaugurazione dell'evento: "Non è svilente, lo dico a chi è sul divano e prende il sussidio. Il nemico è l'immigrazione illegale". Coldiretti: "C'è posto per 100mila giovani" / <a href="https://www.ilgusto.it/dossier/Vinitaly-2023">Il dossier Vinitaly 2023</a> Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) Il ministro a Verona per l'inaugurazione dell'evento: "Non è svilente, lo dico a chi è sul divano e prende il sussidio. Il nemico è l'immigrazione illegale". Coldiretti: "C'è posto per 100mila giovani" / Il dossier2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il ministro Lollobrigida al Vinitaly: chi ha il reddito di cittadinanza vada a lavorare nei campi - LaStampa : Lollobrigida: 'Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura' - ultimora_pol : Vinitaly, ministro #Lollobrigida: 'Lavorare in agricoltura non è svilente. Lo dico a chi è sul divano mentre prende… - ValerioLivia : RT @paoloigna1: Neanche nella #DomenicadellePalme c'è una tregua alle dichiarazioni discutibili...#Lollobrigida #Vinitaly - Margo32720848 : RT @LaPrimaManina: Lollobrigida al Vinitaly: 'Chi ha reddito di cittadinanza vada a lavorare in agricoltura' Io estenderei l'invito anche… -