Lollobrigida ai percettori di reddito di cittadinanza: "Lavorare nei campi non è svilente" (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Il lavoro nei campi non è svilente. È il messaggio lanciato da Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ai percettori di reddito di cittadinanza durante l'inaugurazione del Vinitaly a Verona. "C'è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è quella illegale. Vogliamo contrastare l'illegalità, spiegandolo nei paesi terzi per permettere di scegliere se emigrare senza rischiare la vita, ha detto ancora Lollobrigida. Il titolare del dicastero ha parlato dei flussi spiegando che: "C'è la volontà di organizzarli seriamente, cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza dei migranti, facendo informazione e permettendo l'integrazione. I nostri operatori hanno necessità quando manca la manodopera interna, di attingere a quella esterna. Bisogna ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Il lavoro neinon è. È il messaggio lanciato da Francesco, ministro dell'Agricoltura, aidididurante l'inaugurazione del Vinitaly a Verona. "C'è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è quella illegale. Vogliamo contrastare l'illegalità, spiegandolo nei paesi terzi per permettere di scegliere se emigrare senza rischiare la vita, ha detto ancora. Il titolare del dicastero ha parlato dei flussi spiegando che: "C'è la volontà di organizzarli seriamente, cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza dei migranti, facendo informazione e permettendo l'integrazione. I nostri operatori hanno necessità quando manca la manodopera interna, di attingere a quella esterna. Bisogna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Lollobrigida: 'Migranti e percettori Rdc lavorino nei campi' . #Adnkronos - fisco24_info : Lollobrigida ai percettori di reddito di cittadinanza: 'Lavorare nei campi non è svilente': AGI - Il lavoro nei cam… - Candid_S_Voce : Lollobrigida ai percettori di reddito di cittadinanza: 'Lavorare nei campi non è svilente' -… - Agenzia_Italia : #Lollobrigida ai percettori di #redditodicittadinanza: 'Lavorare nei campi non è svilente'. - ChilErminia : RT @Adnkronos: Lollobrigida: 'Migranti e percettori Rdc lavorino nei campi' . #Adnkronos -