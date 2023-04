Logan Paul conferma, è terminato il suo contratto con la WWE: lo rivedremo in futuro? (Di domenica 2 aprile 2023) Logan Paul è ufficialmente un free-agent. Dopo l’incredibile match di ieri notte contro Seth Rollins a Wrestlemania, lo youtuber ha parlato con Cathy Kelley nel backstage, per un’intervista, confermando le sue parole della sera prima: il suo contratto è scaduto ieri. “E’ stato una merda perdere nel giorno del mio compleanno, ma ora sto bene” The Maverick ha sicuramente, e nuovamente, impressionato tutti ieri notte. Il suo incontro con Rollins ha lasciato molti a bocca aperta, ma le qualità di entrambi non si discutono. Resta da capire, dunque, il suo futuro, se sarà ancora parte del mondo del wrestling o se si allontanerà da esso, nonostante l’incredibile anno da rookie e gli importantissimi match disputati. Dopo aver letto un SMS di congratulazioni da parte di Triple H, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023)è ufficialmente un free-agent. Dopo l’incredibile match di ieri notte contro Seth Rollins a Wrestlemania, lo youtuber ha parlato con Cathy Kelley nel backstage, per un’intervista,ndo le sue parole della sera prima: il suoè scaduto ieri. “E’ stato una merda perdere nel giorno del mio compleanno, ma ora sto bene” The Maverick ha sicuramente, e nuovamente, impressionato tutti ieri notte. Il suo incontro con Rollins ha lasciato molti a bocca aperta, ma le qualità di entrambi non si discutono. Resta da capire, dunque, il suo, se sarà ancora parte del mondo del wrestling o se si allontanerà da esso, nonostante l’incredibile anno da rookie e gli importantissimi match disputati. Dopo aver letto un SMS di congratulazioni da parte di Triple H, ...

