Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lo volevano Juve e Roma, Isco a un passo dalla turchia: Lo volevano Juventus e Roma, ma dopo che è rimasto svincola… - noname30537625 : @Rnaples7 Alla Juve dopo una stagione già volevano la sua testa. Ha vinto uno scudetto eh - 1411nico : @Tiarossi2 Gli si è girato il ginocchio dalle immagini è chiaro, non solo lo hanno rimesso in campo a peggiorare t… - infernALE96 : @LucaHoganC Parlo di CORAGGIO nel fare le scelte giuste. Il fatto è che la Juve attuale è una roba anche particolar… - _fabiogoz : @incognivalse Altri si fidati dopo Inter Juve metà interisti volevano la sua testa -

Lì avevo capito che mie ho risposto. Perché Perché lae la'. 'All'inizio quando mi sono trasferito è stato difficile. A metà stagione sono sceso a Palermo e non volevo più ......negli ultimi anni alla. In campo te lo faceva capire che qualcosa non andava'. ITALIA - 'Il problema Troppi stranieri. Perché devo andare a prenderli Una volta i migliori al mondo...Ne15, come oggi, anche se nel frattempo il valore del portiere seguito dalla, che lo aveva opzionato un paio di anni fa come dopo Szczesny , è salito a 13. Sabato, per la prima volta, ...

Lo volevano Juve e Roma, Isco a un passo dalla turchia Calciomercato.com

L'ex capitano bianconero era presente allo stadio nella sfida con il Verona: i tifosi gli hanno riservato un omaggio speciale, lui ricambia su Instagram infiammando i social ...La Juventus, tramite Twitter, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al suo ex giocatore Miralem Pjanic: "Tanti auguri Mire!", ha scritto il club bianconero. Tanti auguri ...