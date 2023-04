Lo show dei record 2023 streaming e diretta tv: dove vedere il programma con Gerry Scotti (Di domenica 2 aprile 2023) , 2 aprile dove vedere Lo show dei record 2023 con Gerry Scotti? Questa sera, domenica 2 aprile 2023, alle 21.20 su Canale 5 va in onda la settima puntata del programma dei primati del Guinness World records, giunto alla nona edizione. Alla conduzione ritroviamo per il quarto anno Gerry Scotti, che ci accompagnerà in nuovi incredibili record del mondo. D’altronde anche lui è nel guinness dei primati per essere risultato il presentatore con più puntate condotte al mondo del quiz “Chi vuol essere Milionario”. Ma dove vedere Lo show dei record 2023 in diretta tv e in ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) , 2 aprileLodeicon? Questa sera, domenica 2 aprile, alle 21.20 su Canale 5 va in onda la settima puntata deldei primati del Guinness Worlds, giunto alla nona edizione. Alla conduzione ritroviamo per il quarto anno, che ci accompagnerà in nuovi incredibilidel mondo. D’altronde anche lui è nel guinness dei primati per essere risultato il presentatore con più puntate condotte al mondo del quiz “Chi vuol essere Milionario”. MaLodeiintv e in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : SUPER SHOW ON STAGE! Tutti pronti a far 'Furore' con la coppia più bella del mondo? Saranno Rudy Zerbi e Alessandra… - repubblica : Meloni show sul caccia dell'Aeronautica: così è stata organizzata la claque dei bambini - bubinoblog : GUIDA TV 2 APRILE 2023: RESTA CON ME, LO SHOW DEI RECORD, CHE TEMPO CHE FA - nagia59 : RT @fanpage: Damiano dei #Maneskin ha interrotto lo show durante il concerto al Palapartenope di Napoli per far prestare soccorso a un fan… - federic0x1 : @complessata99 non ho questo potere magico per stabilire la veridicità dei rapporti esprimo un opinione in base a c… -