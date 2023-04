Lo show dei record 2023: le anticipazioni e i concorrenti della settima puntata (Di domenica 2 aprile 2023) , 2 aprile Questa sera, 2 aprile 2023, va in onda la settima puntata de Lo show dei record 2023, il programma legato ai primati del Guinness World record e giunto alla nona edizione. Alla conduzione troviamo per il quarto anno Gerry Scotti. Appuntamento su Canale 5 ogni domenica sera dal 19 febbraio 2023. Ma chi sono i concorrenti, gli ospiti e i giudici? Ecco tutte le anticipazioni. concorrenti, giudici, anticipazioni Al centro della scena performance dalle tipologie differenti capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari, ironia e divertimento. I recordmen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nel ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) , 2 aprile Questa sera, 2 aprile, va in onda lade Lodei, il programma legato ai primati del Guinness Worlde giunto alla nona edizione. Alla conduzione troviamo per il quarto anno Gerry Scotti. Appuntamento su Canale 5 ogni domenica sera dal 19 febbraio. Ma chi sono i, gli ospiti e i giudici? Ecco tutte le, giudici,Al centroscena performance dalle tipologie differenti capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari, ironia e divertimento. Imen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : SUPER SHOW ON STAGE! Tutti pronti a far 'Furore' con la coppia più bella del mondo? Saranno Rudy Zerbi e Alessandra… - repubblica : Meloni show sul caccia dell'Aeronautica: così è stata organizzata la claque dei bambini - bubinoblog : GUIDA TV 2 APRILE 2023: RESTA CON ME, LO SHOW DEI RECORD, CHE TEMPO CHE FA - nagia59 : RT @fanpage: Damiano dei #Maneskin ha interrotto lo show durante il concerto al Palapartenope di Napoli per far prestare soccorso a un fan… - federic0x1 : @complessata99 non ho questo potere magico per stabilire la veridicità dei rapporti esprimo un opinione in base a c… -