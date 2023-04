Lo Show dei Record 2022, ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 2 aprile su Canale 5 (Di domenica 2 aprile 2023) Torna per la terza stagione Lo Show dei Record 2022 condotto da Gerry Scotti: il programma tv ufficiale del Guinness World Records, andrà in onda stasera, alle 21:20, su Canale 5 Lo Show dei Record 2022 va in onda stasera alle 21:20, in prima serata, su Canale 5: il programma, condotto da Gerry Scotti, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records. Anche quest'anno le prove in esterna si svolgeranno all'Autodromo di Monza. Sulle piste del tempio della Formula1 il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 aprile 2023) Torna per la terza stagione Lodeicondotto da Gerry Scotti: il programma tv ufficiale del Guinness Worlds, andrà in, alle 21:20, su5 Lodeiva inalle 21:20, in prima serata, su5: il programma, condotto da Gerry Scotti, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lodeiè il programma tv ufficiale del Guinness Worlds. Anche quest'anno le prove in esterna si svolgeranno all'Autodromo di Monza. Sulle piste del tempioFormula1 il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : SUPER SHOW ON STAGE! Tutti pronti a far 'Furore' con la coppia più bella del mondo? Saranno Rudy Zerbi e Alessandra… - repubblica : Meloni show sul caccia dell'Aeronautica: così è stata organizzata la claque dei bambini - f23157 : @vyylzura sono dei pasticcerie diverse e solo ho comprato uno oggi so i cant show the other one DE ILYEN ???????? ne do… - enricoudini : @UltimaGenerazi1 Mi spiace ma non svegliate nessuna coscienza. È come affamare chi muore di fame per dare un segnal… - KyoshiroMibu023 : @sabbatini Comunque solo due cose. La gente vuole lo show, ahimè, così è, vedasi SR in MotoGp mentre la seconda nes… -