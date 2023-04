Lo sfregio al monumento di Wojtyla in Polonia nell’anniversario della morte: cosa c’è dietro l’accusa al Papa con la scritta «Maxima culpa» (Di domenica 2 aprile 2023) nell’anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, qualcuno ha profanato il monumento a lui dedicato che si erge davanti alla cattedrale di Lodz, nel centro della Polonia. L’atto vandalico è avvenuto la notte scorsa, quando parte della statua è stata imbrattata con vernice rossa e gialla. Sul piedistallo, invece, è apparsa una scritta in bianco, che recita: «Maxima culpa». Il riferimento è all’omonimo libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in Polonia, Ekke Overbeek. A suo dire, Wojtyla da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i preti della sua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni. Accuse che riecheggiano anche nel ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023)diGiovanni Paolo II, qualcuno ha profanato ila lui dedicato che si erge davanti alla cattedrale di Lodz, nel centro. L’atto vandalico è avvenuto la notte scorsa, quando partestatua è stata imbrattata con vernice rossa e gialla. Sul piedistallo, invece, è apparsa unain bianco, che recita: «». Il riferimento è all’omonimo libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in, Ekke Overbeek. A suo dire,da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i pretisua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni. Accuse che riecheggiano anche nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Nell'atto vandalico viene citato un libro uscito di recente che rilancia le accuse contro Papa Giovanni Paolo II su… - dentr0s : @lucianonobili Non tanto per il monumento, ma quanto per il bene più prezioso: l'acqua & alla sua decantata scarsit… - Sertan82589770 : @basic_roach @ChrisRicchiuti Damiano ancora non capisci? Non è il danno che di fatto non c'è stato, ma è il GESTO O… -