Lividi e braccia blu | gonfio di mazzate | Antonio Cannavacciuolo | confessione-choc

Un racconto a tutto campo, onesto, sincero, a tratti brutale, quello offerto dallo chef Antonino Cannavacciuolo in una lunga e appassionante intervista concessa a Il Messaggero. Il cuoco fresco di tre stelle Michelin e volto amatissimo di Masterchef, racconta la sua carriera, gli esordi, le difficoltà incontrate. E anche le botte che ha preso. Infatti gli chiedono conto delle botte che prendeva quando aveva 14 anni, botte che gli dava lo chef per cui lavorava: Cannavacciuolo tornava a casa con le braccia blu, piene di lividi. E insomma, come ha fatto ad andare avanti? "Finivo la notte gonfio di mazzate, ma io ho sempre voluto fare questo mestiere. Mia mamma voleva protestare. Mio padre, invece, rispondeva così: Se gliele ha date, significa che se le meritava. Adesso quello chef lo ...

