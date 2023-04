LIVE Sinner-Medvedev, ATP Miami 2023 in DIRETTA: caldo torrido in Florida, l’azzurro cerca l’impresa (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Medvedev è una vera e propria piovra da fondo campo, nel senso che rimanda quasi sempre tutto indietro, difensivamente è formidabile. Sinner dovrà cercare in ogni modo di accorciare gli scambi, quando ne avrà la possibilità. 18.47 Sinner ieri ha spiegato che oggi avrebbe fatto qualcosa di diverso contro Medvedev. Vedremo se saprà sorprenderci. 18.45 L’Italia ha vinto un solo Masters1000 nella sua storia con Fabio Fognini a Montecarlo nel 2019. 18.42 Medvedev, approfittando dell’assenza prolungata di Novak Djokovic, è invece già n.1 nella Race del 2023. 18.41 Nella classifica ATP Race, invece, Jannik Sinner è virtualmente 4° e diventerebbe 3° vincendo il torneo, superando ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50è una vera e propria piovra da fondo campo, nel senso che rimanda quasi sempre tutto indietro, difensivamente è formidabile.dovràre in ogni modo di accorciare gli scambi, quando ne avrà la possibilità. 18.47ieri ha spiegato che oggi avrebbe fatto qualcosa di diverso contro. Vedremo se saprà sorprenderci. 18.45 L’Italia ha vinto un solo Masters1000 nella sua storia con Fabio Fognini a Montecarlo nel 2019. 18.42, approfittando dell’assenza prolungata di Novak Djokovic, è invece già n.1 nella Race del. 18.41 Nella classifica ATP Race, invece, Jannikè virtualmente 4° e diventerebbe 3° vincendo il torneo, superando ...

