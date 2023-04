Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : #Roma Lo ha voluto fortemente, esserci ai riti pasquali. #PapaFrancesco, dopo tre giorni di ricovero al Policlinico… - ItalianAirForce : #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Ecco il momento tanto atteso: in volo nei cieli di Roma una formazione di 8… - ItalianAirForce : #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Il cielo di #Roma si tinge di verde, bianco e rosso ???? grazie all'emozionante pass… - ReteSport : ?? LIVE #RomaSampdoria Le formazioni ufficiali: #Mourinho torna alla difesa a 4 Centravanti #Abraham - sportli26181512 : LIVE Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Mourinho sceglie Abraham, Stankovic cambia in porta: La Sampdoria è c… -

Tutto pronto allo stadio Olimpico (sold out) per la sfida tra ladi Mourinho e la Sampdoria del suo ex giocatore, e amico, Stankovic. Calcio d'inizio alle ore ...... coadiuvarlo dagli assistenti Giulia Tempestilli di2 e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. ... sarà trasmessa in streaminge on demand su DAZN.HIGHLIGHTS Le probabili formazioni di- Sampdoria (alle 18)(3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, ...

(LIVE!) ROMA-SAMPDORIA, le formazioni ufficiali: Mou lancia la difesa a 4, Abraham di punta Giallorossi.net

Serie A 2022/2023, 28a giornata. Le ultime notizie sulla partita Roma-Sampdoria: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Alle 18 c’è Roma-Sampdoria, sono uscite le formazioni ufficiali con le scelte di Mourinho e Stankovic. Abraham alla fine è titolare, gioca anche El Shaarawy. Nella Sampdoria fuori Lammers, Gabbiadini ...