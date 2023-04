LIVE Roma-Sampdoria 3-0 | Wijnaldum segna e si procura il rigore di Dybala | chiude El Shaarawy

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : #Roma Lo ha voluto fortemente, esserci ai riti pasquali. #PapaFrancesco, dopo tre giorni di ricovero al Policlinico… - ItalianAirForce : #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Ecco il momento tanto atteso: in volo nei cieli di Roma una formazione di 8… - ItalianAirForce : #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Il cielo di #Roma si tinge di verde, bianco e rosso ???? grazie all'emozionante pass… - siamo_la_Roma : ?? IL FARAONE #ELSHAARAWY! ?? LA #ROMA LA CHIUDE ?? La cronaca LIVE #RomaSamp 3-0 #ASRoma - zazoomblog : Roma-Sampdoria LIVE 1-0: Dybala dai 25 metri fuori di un soffio - #Roma-Sampdoria #Dybala #metri #fuori -

Tutto pronto allo stadio Olimpico (sold out) per la sfida tra ladi Mourinho e la Sampdoria del suo ex giocatore, e amico, Stankovic. Calcio d'inizio alle ore ...Pioli vedi anche Infortunio Osimhen, l'attaccante del Napoli salta la partita col Milan Il tabellino di- Sampdoria 2 - 0.57' Wijnaldum, 88' Dybala(4 - 2 - 3 - 1) : Rui Patricio; ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' trae Sampdoria in tempo reale. Formazioni ufficiali- SampdoriaROMA (4 - 2 - 3 - 1): Rui Patricio; Zalewski, Llorente, Smalling, ...

Roma-Sampdoria diretta 2-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Roma, 2 aprile 2023 – MotoGp, Gran premio di Argentina, la gara in diretta. Ieri Brad Binder ha vinto la sprint. Il sudafricano, in sella a una Ktm, ha preceduto le Ducati del team VR46 di Marco Bezze ...Gara fondamentale per la Roma, che all'Olimpico sfida la Sampdoria con l'obiettivo di agganciare l'Inter in zona Champions. I blucerchiati cercano punti per continuare a mantenere vive le residue sper ...