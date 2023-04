LIVE – Reggio Emilia-Scafati | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiquattresima giornata dellaA1di. Importantissimo testa a testa nella parte bassa di classifica: gli uomini di coach Sakota, dopo due vittorie consecutive, hanno perso contro Venezia, ma hanno ora la possibilità di agganciare in classifica proprio la formazione di coach Sacripanti. Da canto loro, nell’ultimo turno i campani sono tornati a vincere dopo cinque KO consecutivi. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 2 aprile sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaxxGhe : 31/03/1981. Gli IRON MAIDEN si esibiscono alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. IRON MAIDEN - 1981 Live Reggio Em… - SunnyLiberty : RT @albelama1: CI PENSO IO !!! Pulman privati per venire al live il 4 aprile ai magazzini?? sud vieni? - enrick81 : @Tvottiano @famigliasimpson @1vs100tw @CIAfra73 @DursoAVita1 @fabriziomico @carlo234556 @napoliforever89 @ilvit02… - stefansiaa : So che hai il Johnny, che bello????. Come ti organizzerai con la fila ? — non lo so Reggio Emilia mi mette ansia ahah… - PianetaBasketIT : ?? Seconda vittoria di fila per la Reyer #Venezia: dopo un grande primo tempo gli orogranata resistono al tentativo… -

Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35a giornata di Serie C, Girone BEMILIA - Sabato 1° aprile 2023, al Mapei Stadium diEmilia, andrà in scena Reggiana - Recanatese ,...11 st Ammonito Quirini che non può far altro che strattonare Shpendi pur di non farlo andare via in velocità 9 st Pareggio della Recanetese aEmilia. Le tre di testa ora pareggiano tutte e tre ...A dirigere il match sarà Luigi Catanoso diCalabria, coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Giuseppe Licari di Marsala; quarto ufficiale Alessandro Recchia di Brindisi. Padroni ...

LIVE – Reggio Emilia-Scafati, Serie A1 2022/2023 basket ... SPORTFACE.IT

Il risultato in diretta live di Verona-Sassari, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto nel corso della visita del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, all'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria ...