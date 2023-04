LIVE – Pesaro-Trento 30-44, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 2 aprile 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Pesaro-Trento, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante scontro diretto tra la settima e l’ottava forza del campionato. Gli uomini di coach Repesa, infatti, hanno perso un po’ di terreno con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con un’unica vittoria contro Brescia. Da canto suo, la formazione di coach Molin ha perso le ultime tre partite, ed è finita ad occupare l’ultima posizione valida per accedere ai playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 2 aprile sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiquattresima giornata dellaA1di. Interessante scontro diretto tra la settima e l’ottava forza del campionato. Gli uomini di coach Repesa, infatti, hanno perso un po’ di terreno con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con un’unica vittoria contro Brescia. Da canto suo, la formazione di coach Molin ha perso le ultime tre partite, ed è finita ad occupare l’ultima posizione valida per accedere ai playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 2 aprile sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA ...

