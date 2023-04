LIVE – Olimpia Milano-Venezia | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilindi, sfida valida come ventiquattresima giornata dellaA1di. Gli uomini di coach Messina sono reduci da una settimana che li ha definitivamente esclusi dai playoff di Eurolega; una situazione che ora li obbliga a concentrarsi pienamente sul campionato. Da canto loro, i lagunari vengono da due vittorie consecutive e proveranno l’impresa per rimanere a contatto delle prime otto della classe. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 2 aprile sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : MILANO KO A TEL AVIV Dopo un pessimo primo tempo, l'Olimpia cerca la rimonta nei secondi venti minuti. Ma il Maccab… - zazoomblog : LIVE – Maccabi-Olimpia Milano 57-42 Eurolega 2022-2023: RISULTATO in DIRETTA - #Maccabi-Olimpia #Milano #57-42 -

de Deportes pareggiano senza reti, stesso punteggio in Paraguay tra Tacuary e Nacional Asuncion mentre il Guarani passa 1 - 0 in casa dell'Asuncion. In Liga MX registriamo il 2 - 0 del Puebla ......1 aprile nel Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma arriva il nuovo Stunt Show... La volle papa Innocenzo X e la destinò al nipote Camillo e alla moglie,Aldobrandini, la quale a ...Sperimentare l'uso della tecnologia ultra - veloce 5G nella produzione di eventi, in modo da renderli sempre più immersivi. Con questo scopo Sky, Fastweb e NVP hanno unito le ...dell'Milano ...

LIVE Maccabi-Olimpia Milano 85-66, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: altra sconfitta per i milanesi OA Sport

Russia assume oggi la presidenza di turno al Consiglio di Sicurezza Onu, Mosca: «Assurdo privarci di un nostro diritto Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta del 2 aprile ...Il risultato in diretta live di Napoli-Brescia, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...