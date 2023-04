LIVE Napoli-Milan, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: dieci minuti al fischio d’inizio (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 dieci minuti all’inizio della partita. 20.32 La sfida di oggi rappresenta l’antipasto del doppio confronto che attende le due squadre nei quarti di Champions League: ricordiamo che l’andata si giocherà a San Siro il 12 aprile, mentre il ritorno, programmato per il martedì successivo, andrà in scena al Maradona. 20.28 Negli ultimi sedici incroci tra le due compagini, il Milan ha ottenuto solo due vittorie che, curiosamente, risalgono alle trasferte più recenti (1-3 nel 2020-21, 0-1 nel 2021-22). 20.23 Ecco alcuni scatti anche dei giocatori di casa. Manca poco al calcio d’inizio #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/9MtTgcJbVd — Official SSC Napoli (@sscNapoli) April 2, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35all’inizio della partita. 20.32 La sfida di oggi rappresenta l’antipasto del doppio confronto che attende le due squadre nei quarti di Champions League: ricordiamo che l’andata si giocherà a San Siro il 12 aprile, mentre il ritorno, programmato per il martedì successivo, andrà in scena al Maradona. 20.28 Negli ultimi sedici incroci tra le due compagini, ilha ottenuto solo due vittorie che, curiosamente, risalgono alle trasferte più recenti (1-3 nel 2020-21, 0-1 nel 2021-22). 20.23 Ecco alcuni scatti anche dei giocatori di casa. Manca poco al#ForzaSempre pic.twitter.com/9MtTgcJbVd — Official SSC(@ssc) April 2, ...

