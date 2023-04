LIVE Napoli-Milan 0-3 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | tris firmato da un capolavoro di Leao

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Krunic strattona Politano, ammonito l’ex centrocampista dell’Empoli. 61? Questa rete potrebbe tagliare le gambe ai partenopei, i quali stavano in tutti i modi cercando la via per ridurre lo svantaggio. 59? GOOOOOOLNNNN!OOOOOO! E’ tornato il portoghese! Tonali recupera l’ennesimo pallone della partita, l’ex Lille viene servito e, saltando Rrhamani, trova lo spazio per concludere sul secondo palo.0-3! 58? Anticipato Di Lorenzo dall’intervento salvifico di Tomori: altro corner per i campani. 57? Primo cambio per Pioli: fuori Brahim Diaz, non al meglio, dentro Saelemaekers. 56? MARIO RUI! Kvaratskhelia traccia centralmente per il portoghese, il quale entra in area e calcia col mancino sul primo palo: Maignan devia la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Verso Napoli-Milan: Pioli torna al 4-2-3-1 con Calabria e Kjaer. Due novità sulla trequarti - milansette : Serie A: in campo Napoli-Milan 0-2 LIVE - napolipiucom : LIVE Napoli-Milan: 0-3 doppietta di Leao #direttastreaming #live #NapoliMilan #serieA #ForzaNapoliSempre - milansette : Napoli Milan 0-2 LIVE: ci prova Brahim, conclusione in angolo - not_Furge : RT @SignorShark: @elliott_il @farted94 Ah ma state veramente guardando la partita? Venite con me a guardare la live dalla caldera piuttosto… -

7 - Grandissima occasione per ilcon Simeone che spreca un rigore in movimento tirando fuori. 3 - Prima occasione della partita per il Milan con Theo che scende sulla sinistra e mette al ...In campo stasera- Milan 0 - 2 DIRETTA- MILAN 0 - 2 al 25'! Rete di Diaz. Trova il raddoppio il Milan grazia ad una manovra corale della squadra. Bennacer dalla sinistra crossa in area, la palla finisce a Diaz che controlla e con ...Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,e Milan si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A ...

59' - GOL DEL MILAN! Contropiede del Milan con il pallone che arriva a Leao, dribbling interno su Rrahmani e mancino preciso che infila Meret. 3-0 per i rossoneri. 56' - Cambio per il Milan: esce Brah ...MILANO - Dopo l’esperienza sanremese e l’uscita del nuovo album, Giorgia torna in concerto con il nuovo tour “Blu Live”, che vivrà di due momenti ...