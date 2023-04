LIVE Napoli-Milan 0-2 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | provano a reagire gli azzurri

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+1 Quattro minuti di recupero. 45? Theo spinge con le mani Politano, concedendo una punizione interessante ai partenopei dalla destra. 43? BRAHIM DIAZ! Altra conclusione pericolosa dello spagnolo che con un destro velenoso impegna Meret, il quale devia il pallone in corner. 42? Rimane a terra Calabria dopo l’ennesimo contrasto di questa fase nervosissima: per il terzino azzurro non ci dovrebbero essere problemi. 41? Ammonito Lobotka per una trattenuta sullo stesso Diaz. 40? Brahim Diaz imperiale su Mario Rui, il quale si era liberato di Calabria con un tacco, ma lo spagnolo è stato eccezionale nel recupero del pallone. 38? Altro fallo fischiato al: l’intenzione delè quella di spezzare il ritmo ai campani il più possibile. 36? Nel contrasto precedente, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : LIVE Napoli-Milan: 0-2 Diaz raddoppia #direttastreaming #live #NapoliMilan #serieA #ForzaNapoliSempre - NancyOc46428039 : ??Live Stream PSG vs Lyon ??Live Link???? - gemmapetti1981 : Napoli-Milan, gol di Leao, raddoppio di Diaz, lo spagnolo protagonista Diretta 0-2 -

19' Theo ferma Politano in maniera regolare, poi si gira e va a muso duro con l'esterno napoletano per un pallone non ridato dalIn campo stasera- Milan 0 - 2 DIRETTA Al 25' raddoppiano i rossoneri con Diaz- MILAN 0 - 1 al 17'! Rete di Leao. Diaz salta Lobotka a metà campo e inventa per Leao che solo davanti a Meret lo beffa con un tocco morbido..vedi anche Jankto aIn: in Italia non avrei fatto coming out. VIDEO La cronaca di Bologna - Udinese ( HIGHLIGHTS ) Ad aprire la domenica è Bologna - Udinese, scontro diretto alle porte ...

NAPOLI-MILAN, DIRETTA LIVE - Dopo la sosta per la nazionale, il campionato di Serie A torna per dar vita alla ventottesima giornata dell'edizione 2022-2023, in cui il Napoli ospita il Milan allo ...25' - GOL DEL MILAN! Bennacer da sinistra serve in area Brahim Diaz, che si libera di Mario Rui e fulmina Meret anche grazie alla deviazione di Kim. 22' - Momento complicato per il Napoli che ha accus ...