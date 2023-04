LIVE Napoli-Milan 0-2, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: Giroud sfiora il tris (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Primo cambio per Pioli: fuori Brahim Diaz, non al meglio, dentro Saelemaekers. 56? MARIO RUI! Kvaratskhelia traccia centralmente per il portoghese, il quale entra in area e calcia col mancino sul primo palo: Maignan devia la sfera con il volto. 55? KIM! Il coreano si affaccia in attacco, facendo partire un tiro-cross che mette in apprensione Maignan, il quale rinvia il pallone con qualche problema. 54? Bennacer tampona Simeone: punizione per il Napoli. 52? Bennacer lancia il pallone in direzione di Giroud, il quale arpiona la sfera con l’esterno, per poi essere fermato da Kim. 51? Simeone tenta la conclusione dalla distanza: il pallone finisce in curva. 50? Giroud! Contropiede allucinante del Milan, con Leao che strappa il pallone a Di ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57? Primo cambio per Pioli: fuori Brahim Diaz, non al meglio, dentro Saelemaekers. 56? MARIO RUI! Kvaratskhelia traccia centralmente per il portoghese, il quale entra in area e calcia col mancino sul primo palo: Maignan devia la sfera con il volto. 55? KIM! Il coreano si affaccia in attacco, facendo partire un tiro-cross che mette in apprensione Maignan, il quale rinvia il pallone con qualche problema. 54? Bennacer tampona Simeone: punizione per il. 52? Bennacer lancia il pallone in direzione di, il quale arpiona la sfera con l’esterno, per poi essere fermato da Kim. 51? Simeone tenta la conclusione dalla distanza: il pallone finisce in curva. 50?! Contropiede allucinante del, con Leao che strappa il pallone a Di ...

