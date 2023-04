LIVE – Napoli-Milan 0-2 17? Leao | 25? Brahim Diaz | comincia il secondo tempo

(Di domenica 2 aprile 2023) Buonasera amici di Spazioe benvenuti allatestuale di, big match della 28esima giornata di Serie A. Tweets by sscIl, privo del suo bomber Osimhen, vorrà vincere ancora per riportarsi a +19 sulla Lazio seconda, uscita vincitrice dal match contro il Monza di oggi pomeriggio. Il, invece, ha la grossa opportunità di superare l’Inter e tornare al terzo posto in classifica, ma per farlo bisognerà vincere in uno stadio espugnato solo dalla Lazio in campionato. Piotr Zielinski e Ismael Bennacer (FOTO: SSC) Formazioni ufficialiCome scenderanno in campo le due squadre? Scelte prevedibili e senza troppe sorprese quelle Spalletti e Pioli. Nel ...

19' Theo ferma Politano in maniera regolare, poi si gira e va a muso duro con l'esterno napoletano per un pallone non ridato dal

Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan, gara valida per la 28 giornata del campionato di Serie A. 49' – Finisce qui il primo tempo.43' - Kvara va sul fondo e serve un pallone a centro area, ma viene bloccato senza problemi da Maignan. 40' - Giallo per Lobotka, autore di un fallo ai danni di Brahim Diaz. 38' - Rrahmani porta palla ...