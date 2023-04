LIVE – Napoli-Milan 0-2 17? Leao | 25? Brahim Diaz | arriva il doppio vantaggio rossonero

(Di domenica 2 aprile 2023) Buonasera amici di Spazioe benvenuti allatestuale di, big match della 28esima giornata di Serie A. Tweets by sscIl, privo del suo bomber Osimhen, vorrà vincere ancora per riportarsi a +19 sulla Lazio seconda, uscita vincitrice dal match contro il Monza di oggi pomeriggio. Il, invece, ha la grossa opportunità di superare l’Inter e tornare al terzo posto in classifica, ma per farlo bisognerà vincere in uno stadio espugnato solo dalla Lazio in campionato. Piotr Zielinski e Ismael Bennacer (FOTO: SSC) Formazioni ufficialiCome scenderanno in campo le due squadre? Scelte prevedibili e senza troppe sorprese quelle Spalletti e Pioli. Nel ...

Napoli-Milan, dove vedere la partita La diretta di Napoli-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l'app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare ...Con o senza Osimhen è una delle sfide più difficili del campionato a giudizio dell'allenatore del Milan. "E' una partita da tripla - ha sottolineato Spalletti - che vale il doppio: da ora in avanti ..."

Serie A: in campo Napoli-Milan 0-0 LIVE Agenzia ANSA

Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan, gara valida per la 28 giornata del campionato di Serie A. 28' – Tiro dalla distanza di Lobo ...17' - GOL DEL MILAN! Serpentina sulla corsia di destra di Brahim Diaz che va via a due uomini e punta l'area: servizio perfetto per il taglio centrale di Leao che con lo scavetto batte Meret. 11' - KV ...