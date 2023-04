LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | orario TV8 in chiaro | Bagnaia in cerca di riscatto

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il GP d’in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP d’, secondo round del Mondialedi. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo assisteremo a una gara decisamente incerta in cui potrà accadere di tutto. I piloti dovranno fare particolare attenzione, considerate le caratteristiche del circuito: un layout particolarmente tecnico con un asfalto ricco di buche. Si è reduci dalla Sprint Race che ha sorriso, un po’ a sorpresa, alla KTM del sudafricano Brad Binder. E’ stata bruciante la partenza del sudafricano, bravissimo a farsi largo nelle prime fasi e a tenere botta al ...

Nelladi oggi quando sei nei primi tre fai un tipo di gara, dal quarto in giù è tutto molto più difficile. Morbidelli Oggi la sua Yamaha volava'. Il GP Argentinail 2 aprile alle 19 su ...SEGUI ILDELLA GARA Tutto il Gran Premio d'Argentina sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.. Sportface.it seguirà la tre giorni a ...Una vera e propria maratona di eventisui canali Sky Sport (anche in streaming NOW) che ... Il primo evento di un trittico dei motori che proseguirà alle 18 con l'Indycar in Texas e la, ...

DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: Bezzecchi e Marini in testa nel warm-up sul bagnato, alle 19.00 la gara OA Sport

Sul circuito di Termas de Rio Hondo Circuit è il giorno del GP d'Argentina. Alle 16 scatta la Moto3, con Sasaki in pole. Alle 17.15 sarà il turno della Moto2 con Alonso Lopez davanti a tutti. Alle 19 ...