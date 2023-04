LIVE Moto3 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Suzuki in fuga | alle sue spalle è lotta per il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO2 D17.15 -7 giri: Masià entra durissimo su Almansa e quasi lo stende! Migno ne approfitta e si avvicina in sesta posizione -8 giri: Almansa si mette a condurre il gruppo ma ormai il gap valica i 4 secondi. -8 giri: Migno rimane in ottava posizione a 4.8 dalla vetta e a 1.5 dalla seconda posizione, ma cade Sasaki!!!!!!!!! Incredibile!!!!!!!!! Che errore!!!!!!!! -9 giri: cade Ortolà! Esce di scena uno del gruppo di testa.intanto allunga a 3.3 sugli inseguitori! -9 giri: attenzione! Sasaki deve cedere la posizione ad Almansa! Il giapponese è stato penalizzato per guida irresponsabile. -10 giri: Sasaki continua a spingere per staccare il resto del gruppo ma Almansa vola in 1:56.284 e gli si riporta in ...