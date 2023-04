LIVE Moto3 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Suzuki domina sul bagnato | Migno splendido podio!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 16.46 Lachiude qui, ora passiamo alla Moto2. Per il momento non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione, ci rivediamo ad Austin tra 14 giorni! 16.44 Gara ad eliminazione a Termas de Rio Hondo come c’era da immaginarsi, con unnte. Il giapponese ringrazia la caduta di Oncu in avvio che provava la fuga.podio perche, a quanto pare, fa ancora la differenza in questa categoria! 16.42 CLASSIFICA GENERALE: Holgado e Moreira 36 punti,27, Munoz 20, Nepa 19,16 16.40 12° Bertelle, 13° Fenati, 20° Farioli. 16.38 Tatsuki...