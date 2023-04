LIVE Moto3 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Oncu prova a scappare sul bagnato | Migno 7°

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 -13 giri: Sasaki torna al secondo posto ma il gruppone è ormai a oltre 2 secondi da Suzuki.a rimanere incollato in nona posizione. Rossi 12°, Bertelle 15° -13 giri: Suzuki se ne va! Il giapponese gira in solitaria su tempi impossibili per gli altri e porta il suo margine a 1.9 su Almansa e 2.0 su Sasaki -14 giri: Almansa on fire!!!!! Lo spagnolo passa anche Masià e si mette alla caccia di Suzuki! -14 giri: Suzuki comanda con 1.176 su Masià, quindi terzo Almansa a 1.3 che passa anche Sasaki! -15 giri: Ogden, di solito ottimo sulè già in settima posizione, quindinono -15 giri: e ora è Suzuki al comando! Il nipponico ha 1.1 su Masià, poi ...