LIVE Moto2 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | super partenza di Arbolino | Lopez davanti

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 LADELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 -9 Canet passa ed è quarto, ma il distacco da Dixon è di oltre due secondi. -10 Giro veloce diche adesso va a caccia di: mezzo secondo di ritardo. -11 Cosa sta facendo Canet! Con il long lap penalty è sempre quinto e sta rimontando. -11OOOO!passa all’interno su Dixon per la seconda posizione! -12 Alonsosi riprende la testa e fa giro veloce! Dixon ha sbagliato e ora è terzo. -13 Acosta invece ha sbagliato ed è rimasto indietro: diciottesimo. -13è adesso quarto, in testa si è messo ...