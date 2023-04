LIVE Moto2 | GP Argentina 2023 in DIRETTA | alle 17 15 la gara | Arbolino e Vietti per la rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP14.45 E 19.00 LADELLADI MOTO3 D16.00 17.07 Occhio anche a Tony, apparso decisamente in crescita nel circuito di Termas de Rio Hondo: vedremo se sapràre dall’ottava posizione. 17.04 Completano la seconda fila Pedro Acosta e Celestino: lo spagnolo è il favorito per lae potrà puntare sul suo ottimo passo. 17.01 Jake Dixon parte dalla quarta posizione e in queste condizioni di bagnato può fare molto bene, viste le sue abilità. 16.58 Dalla pole position prende il via Alonso Lopez che ieri ha anticipato Aron Canet ...