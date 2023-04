LIVE – Monza-Trento 22-25 20-25 19-25 | gara-4 quarti Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 2 aprile 2023) Latestualedi Vero-Itas Trentino, partita valevole per la quarta giornata deidi finale deidimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli tornano sul campo di casa per crescere ancora e mettere nuovamente in difficoltà gli avversari. Gli uomini di Angelo Lorenzetti affrontano una trasferta insidiosa con l’obiettivo di conquistare un’altra vittoria e aggiudicarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 marzo all’Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi ...