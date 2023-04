LIVE – Milano-Perugia: gara-4 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di domenica 2 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia, partita valevole per la quarta giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I meneghini di Roberto Piazza hanno riaperto la serie vincendo gara-2 in casa ed ora tornano davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno. I Block Devils di Andrea Anastasi, favoritissimi alla vigilia, vanno a caccia di un altro successo per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 2 aprile all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Latestualedi Allianz-Sir Safety Susa, partita valevole per la quarta giornata deidi finale deidimaschile. I meneghini di Roberto Piazza hanno riaperto la serie vincendo-2 in casa ed ora tornano davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno. I Block Devils di Andrea Anastasi, favoritissimi alla vigilia, vanno a caccia di un altro successo per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 2 aprile all’Allianz Cloud (Palalido) di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

