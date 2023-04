LIVE – Juventus U23-FeralpiSalò 1-3 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 2 aprile 2023) Grande attesa perU23-, match della trentacinquesima giornata del girone A di. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 2 aprile. Sono sessantadue i punti in classifica degli ospiti, che guardano tutti dall’alto e vogliono inseguire il sogno della promozione inB. Per i bianconeri l’obiettivo è risalire la classifica e avvicinarsi ai piani alti. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto. DOVE VEDERE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:U23 (3-5-2): Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Bonetti, Besaggio, Cudrig; Sekulov, Cerri. Allenatore: ...

La Juventus Next Gen, dopo il pareggio beffa con il Mantova, ospita al Moccagatta la FeralpiSalò per la 35esima giornata del campionato di Serie C. Juventus Next Gen-FeralpiSalò 1-3: sintesi e moviola ...54' GOL DELLA JUVE: cross basso di Compagnon da corner, Sekulov in corsa colpisce il palo e sulla ribattuta si inserisce Huijsen che anticipa tutti e va a segno 46' Inizia la ...