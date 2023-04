LIVE/ Juve Stabia-Avellino, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Juve Stabia-Avellino: Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Altobelli, Bentivenga, Zigoni, Dell’Orfanello. A disp.: Russo, Carbone, Silipo, Ricci, Gerbo, Maselli, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa, D’Agostino. All.: Novellino Avellino (4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Sottini; Maisto, Casarini, Matera; Di Gaudio, Marconi, Russo. A disp.: Marcone, Pizzella, Ricciardi, Perrone, Garetto, Nkosi, Kanouté, Tounkara, Gambale, Fusco. All.: Rastelli. Arbitro: Michele Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine e Andrea Cravotta di Città di Castello. Quarto uomo: Mattia Ubaldi della sezione di Roma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Altobelli, Bentivenga, Zigoni, Dell’Orfanello. A disp.: Russo, Carbone, Silipo, Ricci, Gerbo, Maselli, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa, D’Agostino. All.: Novellino(4-3-3): Pane; Rizzo, Moretti, Auriletto, Sottini; Maisto, Casarini, Matera; Di Gaudio, Marconi, Russo. A disp.: Marcone, Pizzella, Ricciardi, Perrone, Garetto, Nkosi, Kanouté, Tounkara, Gambale, Fusco. All.: Rastelli. Arbitro: Michele Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine e Andrea Cravotta di Città di Castello. Quarto uomo: Mattia Ubaldi della sezione di Roma ...

