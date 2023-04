LIVE Inghilterra-Italia 7-0, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: subito in meta Jess Breach (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Errore alla mano di Veronica Madia, possesso inglese e mischia. INIZIO PRIMO TEMPO 16.00 Le squadre si stanno schierando in campo, si può iniziare! 15.58 Eseguiti gli inni nazionali, è tutto pronto! 15.55 La risposta dell’Italia: 15. Vittoria Ostuni Minuzzi, 14. Aura Muzzo, 13. Michela Sillari, 12. Beatrice Rigoni, 11. Sofia Stefan, 10. Veronica Madia, 9. Sara Barattin, 8 Elisa Giordano (C), 7 Giada Franco, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Lucia Gai, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16. Emanuela Stecca, 17. Alice Cassaghi, 18. Sara Seye, 19. Valeria Fedrighi, 20. Isabella Locatelli, 21. Emma Stevanin, 22. Jessica Busato, 23. Beatrice Capomaggi. 15.50 Questo lo schieramento dell’Inghilterra: 15. Abigail Dow, 14. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Errore alla mano di Veronica Madia, possesso inglese e mischia. INIZIO PRIMO TEMPO 16.00 Le squadre si stanno schierando in campo, si può iniziare! 15.58 Eseguiti gli inni nazionali, è tutto pronto! 15.55 La risposta dell’: 15. Vittoria Ostuni Minuzzi, 14. Aura Muzzo, 13. Michela Sillari, 12. Beatrice Rigoni, 11. Sofia Stefan, 10. Veronica Madia, 9. Sara Barattin, 8 Elisa Giordano (C), 7 Giada Franco, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Lucia Gai, 2 Vittoria Vecchini, 1 Gaia Maris. A disposizione: 16. Emanuela Stecca, 17. Alice Cassaghi, 18. Sara Seye, 19. Valeria Fedrighi, 20. Isabella Locatelli, 21. Emma Stevanin, 22.ica Busato, 23. Beatrice Capomaggi. 15.50 Questo lo schieramento dell’: 15. Abigail Dow, 14. ...

